В Петербурге задержали двух темнокожих моделей с мефедроном SHOT: полиция задержала двух моделей за хранение 4 кг наркотиков в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали двух темнокожих моделей за хранение четырех килограммов наркотиков, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, запрещенные вещества нашли в машине россиянина Олома Яна Джейма Бориса Кумбома.

Вторым задержанным, по сведениям SHOT, оказался друг модели камерунец Кевин Пидду. У них нашли два запаянных пакета с запрещенными веществами, среди которых оказался мефедрон весом 1,9 кг.

Кумбому 28 лет, он работает репетитором по французскому языку и моделью. Авторы канала уточнили, что его 26-летний друг преподает моделинг и сам является моделью.

В отношении задержанных составлен административный протокол по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Мужчин поместили в спецприемник.

В апреле пилота авиакомпании Air Astana задержали в состоянии наркотического опьянения в Алма-Ате. По данным источников, он употребил мефедрон. Пилот летел на встречу к школьникам в Актау. Здесь он планировал рассказать учащимся о своей работе, но мероприятие сорвалось.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.