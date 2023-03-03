В Петербурге задержали 10-летнего водителя, который ехал на машине к папе Петербургский отец в запое уговорил 10-летнего сына доехать к нему от матери на автомобиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Находящийся в запое 49-летний петербуржец уговорил 10-летнего сына приехать к нему от квартиры, где тот проживает с матерью, на автомобиле Volvo, сообщает 78.ru. На сетования мальчика о том, что он может попасть в аварию, мужчина отреагировал заверениями, что ничего подобного не произойдет — отец лично учил ребенка вождению. Школьник успел проехать километр, пока ребенка за рулем не заметил бдительный очевидец. На помощь прибыли сотрудники ГИБДД. Мальчика отправили в школу, а автомобиль поставили на спецстоянку.

Мать ребенка, которая в это время отсутствовала дома, узнала о произошедшем от инспектора по делам несовершеннолетних. Против женщины составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Против отца составили протокол за то, что доверил управление транспортным средством ребенку. Ранее мужчина уже был судим за неправомерное завладение автомобилем и за ДТП, повлекшее тяжкий вред здоровью. Также известно, что за автомобилем значится 20 неоплаченных штрафов.

В феврале полиция Сочи устроила проверку в связи с опубликованным в Сети видео, на котором ребенка прокатила по улицам города собака, привязанная к тюбингу. Ребенок едва не врезался в машину во время «поездки». При этом за псом и ребенком бежал предполагаемый отец мальчика.