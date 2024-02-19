В Петербурге за день арестовали 112 участников несанкционированных акций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К вечеру воскресенья, 18 февраля, суды Санкт-Петербурга поместили под административный арест 112 человек, участвовавших в несогласованных массовых акциях, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Также несколько участников акций были оштрафованы.

Московский, Калининский, Невский и Кировский районные суды г. Санкт-Петербурга на 22:00 18 февраля привлекли к административной ответственности 72 человека за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), — говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, по 20 человек отправили под арест в Московском и Кировском судах, 21 человека — в Калининском, восемь — в Невском. Всем им назначен срок заключения от 1 до 13 суток. Кроме того, двум нарушителям Московский суд назначил штрафы в размере 10 тысяч рублей. На такую же сумму оштрафовали одного человека в Калининском суде Санкт-Петербурга.

17 февраля Тверской суд Москвы арестовал трех участников несанкционированных акций в столице на 15 суток. Подсудимых признали виновными по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

До этого депутат заксобрания Северной столицы Борис Вишневский информировал, что силовики задержали несколько человек, которые 16 февраля пришли на Воскресенскую набережную к памятнику жертвам политических репрессий, чтобы почтить память оппозиционного политика Алексея Навального, умершего в тот день в тюрьме.