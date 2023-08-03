В Петербурге юноша попал в реанимацию из-за трюка в стиле человека-паука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге подросток оказался в реанимации после того, как выполнил трюк в стиле человека-паука, сообщает «Фонтанка». Юношу госпитализировали с закрытым переломом ноги со смещением и травмой спины.

Молодой человек приехал из Москвы вместе с девушкой. Пара гуляла около Юнтоловского заказника, когда юноша решил впечатлить спутницу трюком. По словам девушки, подросток зашел в парадную одной из высоток и выбрался на козырек, расположенный на высоте второго этажа.

Девушка вызвала экстренные службы, когда поняла, что трюк не удался. Молодого человека забрала скорая помощь. До матери пострадавшего уже довели информацию о случившемся, он едет в Санкт-Петербург.

Ранее французский блогер-экстремал Реми Лучиди, также известный как «Энигма», умер в возрасте 30 лет. Мужчина сорвался с 68-этажного небоскреба Tregunter в Гонконге. Сотрудники охраны пытались остановить его на 40-м этаже, однако им не удалось предотвратить трагедию. Лучиди неоднократно покорял небоскребы без какой-либо страховки. Он решил повторить свой трюк, забравшись Tregunter.