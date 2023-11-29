В Петербурге высадили кусты посреди сугробов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге решили заняться озеленением и благоустройством после снегопада, пишет «Фонтанка». Местная жительница рассказала, что возле одного из домов на проспекте Науки начали высаживать кусты и укладывать плитку прямо посреди сугробов.

Несколько дней назад там начали укладывать плитку, а вчера приехали машины с кустами, и сегодня их сажают. Землю пилами пилят. Плитку замело, — рассказала очевидица.

Как пишет газета, на месте работ в Калининском районе в этом году планировали провести в сквере благоустройство в экостиле, с пешеходными зонами, детскими площадками и лавочками. Там же должны были высадить более 16 деревьев и 217 кустарников. По данным «Фонтанки», на работы выделили 22,8 млн рублей.

Ранее в Москве сняли на фото коммунальщиков, которые укладывали асфальт прямо на снег после того, как за одну ночь в столице выпала половина месячной нормы осадков. В Росавтодоре пояснили, что дорожным службам нельзя укладывать асфальтобетонную смесь на мокрую поверхность. При этом можно проводить работы во время дождя и при слабом морозе до -10 градусов, поскольку современные технологии позволяют обеспечить высокое качество покрытия даже в таких условиях, отметили в ведомстве.