В Петербурге выразили готовность начать вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/cf6d49ce-3e20-11eb-b74c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Власти Санкт-Петербурга готовы начать плановую вакцинацию от COVID-19, в первую очередь препарат получат медики, учителя и социальные работники, следует из сообщения пресс-службы администрации губернатора города.

Город готов начать плановую вакцинацию от коронавируса. В город уже поступило 5500 доз вакцины, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение увеличить количество прививочных пунктов. По состоянию на 14 декабря в городе работают два прививочных пункта, через два дня свои двери для пациентов откроют ещё 12. К 25 декабря городские власти намерены открыть 70 прививочных пунктов для вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Беглов также поручил улучшить организацию лечения больных с COVID-19 на дому. Сейчас на амбулаторном лечении находятся порядка 64 тысяч жителей Петербурга.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтверждена на уровне 91,4%. Это следует из анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований препарата.