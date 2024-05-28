В Петербурге из окна выпал ребенок, которого привезли в Россию на лечение «Фонтанка»: врачи в Петербурге борются за жизнь выпавшего из окна ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестилетний ребенок выпал из окна съемной квартиры в центре Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». Мальчик навалился на москитную сетку и упал с высоты третьего этажа. Отмечается, что пострадавший имеет особенности психического развития, мама привезла его из Казахстана в Россию на лечение. Сейчас он находится в реанимации.

По данным издания, инцидент произошел 27 мая. Ребенок госпитализирован в детскую больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии. У него диагностировали кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов.

Ранее сообщалось, что в Выборге из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок. По данным регионального управления СК, инцидент произошел по недосмотру взрослых. Пострадавшего госпитализировали с травмами в тяжелом состоянии.

Аналогичный случай ранее произошел на Новочеркасском бульваре в Москве. Ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. На момент инцидента мать ребенка находилась в другой комнате.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин ранее поделился с NEWS.ru, как предотвратить падение малышей из открытых окон. По его словам, в этом поможет ограничитель — простое в установке устройство, которое помешает ребенку протиснуться между рамами. Эксперт подчеркнул, что стоят они точно дешевле жизни ребенка. С детьми постарше спасатель рекомендует проводить беседы и объяснять им, чем опасно баловство.