В Петербурге выкопали убитого более 20 лет назад спортсмена В Санкт-Петербурге нашли останки убитого в 2000 году атлета Бордукова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители обнаружили в Санкт-Петербурге останки убитого в 2000 году бывшего члена сборной СССР по легкой атлетике Вячеслава Бордукова, сообщает РЕН ТВ. Преступление совершили четверо злоумышленников, чтобы завладеть автомобилем жертвы.

Они убили его в гараже, после чего завернули тело в полиэтиленовый пакет и закопали в лесу, — заявил собеседник телеканала.

Двое преступников в настоящий момент задержаны, но по подозрению в другом убийстве. Оно также произошло в 2000 году. Один из них убил знакомого на почве неприязни, а второй помог скрыть следы преступления и обеспечить алиби.

В ходе следственных мероприятий удалось установить, что фигуранты также причастны к убийству Бордукова. Мужчины заключены под стражу, выясняются все обстоятельства происшествия.

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