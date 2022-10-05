В Петербурге введут ограничения для уличных артистов В Петербурге введут систему штрафов и ограничений за нарушение правил для уличных артистов

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Уличный музыкант выступает на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Выступления артистов на улицах Санкт-Петербурга в будущем будут регулироваться с помощью ограничений, введенных новым законом, который депутаты заксобрания города приняли 5 октября в первом чтении, передает «Парламентская газета». Теперь нужно будет получить в МФЦ согласование на выступление, организаторам нужно будет следить за их содержанием, а в случае нарушения правил будет полагаться штраф и запрет на получение повторного согласования на полгода.

До сих пор заявки на выступление оформлялись в комитете по культуре, через МФЦ или на портале госуслуг и носили уведомительный характер. Теперь в Петербурге выступления нужно будет согласовывать, а без разрешения они будут считаться неправомерными, пишет издание. Уточняется, что отказ может последовать, если площадка будет занята другим исполнителем или городским мероприятием.

Организатор мероприятия должен будет следить, чтобы выступление не противоречило принятым нормам общественной морали и нравственности, песни не содержали ненормативную лексику, пропаганду войны, призывы к экстремизму, насилию, жестокости, расовой, национальной, религиозной и иной исключительной нетерпимости, употреблению наркотиков, алкоголя и осуществлению иной противоправной деятельности.

За нарушение этих требований полагается штраф. Для граждан — от полутора до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

Организаторы концертов, фестивалей и вечеринок, как ранее сообщалось, перенесли около сотни массовых мероприятий в России за период с 19 по 25 сентября. Отмены и переносы связывают с объявлением 21 сентября частичной мобилизации. Уже на следующий день после этого события организаторы решили проводить на 270% меньше мероприятий, чем в соответствующие периоды предыдущего года.