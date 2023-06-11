В Петербурге вспыхнул пожар на территории бывшего СИЗО «Кресты»

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Бывшее СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге

Пресс-служба главка МЧС по Санкт-Петербургу сообщила, что на территории бывшего СИЗО «Кресты» произошел пожар. По данным ведомства, возгорание началось 11 июня в здании на Арсенальной набережной Петербурга. Площадь пожара при этом составила 50 кв. м.

В 19:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Арсенальная набережная, 7. В двухэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 50 кв. м, — сообщили в МЧС.

Позже появилась информация о том, что в 20:35 пожар был ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области сообщила NEWS.ru, что в Ростове-на-Дону произошел пожар на территории завода «Ростсельмаш» на улице Менжинского. Пламя охватило 80 квадратных метров. По данным ведомства, загорелись покрышки. Сведений о пострадавших не поступало.