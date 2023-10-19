В Петербурге возбудили дело из-за угроз бойцу ММА Питбулю Дело о разжигании ненависти возбудили в Петербурге из-за угроз участнику СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный фанат и боец ММА Михаил Питбуль Турканов стал получать угрозы, после того как осудил действия «азербайджанской мафии» — группы молодых людей, которые нападали на случайных прохожих в Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти (ст. 282 УК РФ).

Турканов прокомментировал поступки «азербайджанской мафии», после того как история получила широкий общественный резонанс. Боец ММА, который сейчас находится в зоне специальной военной операции на Украине, резко осудил действия молодых людей, используя нецензурную брань. Спортсмен назвал подростков «беспредельщиками» и пригрозил им «пацанами», которые «скоро вернутся с СВО». После этого Telegram-каналы стали распространять личные данные спортсмена, а сторонники подростков начали угрожать ему и его семье расправой.

Следователи по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина провели по данному факту проверку и возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ). Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности авторов агрессивных высказываний.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали шестерых молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет за серию нападений на случайных прохожих. Двое из них оказались местным жителями, еще четверо — выходцами из Азербайджана. В соцсетях подростков прозвали «азербайджанской мафией». Они записывали свои действия на видео и выкладывали их в соцсети.