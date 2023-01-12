В Петербурге возбудили дело из-за детского порно на школьном компьютере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил дело после того, как в компьютере учителя одной из школ города Пушкина Ленинградской области обнаружили детскую порнографию, сообщает «Фонтанка». Ранее педагог в разговоре со СМИ заявил, что стал жертвой конфликта в коллективе.

Как пишет «Фонтанка», ролики с участием обнаженных мальчиков заметила социальный педагог из Пушкина в компьютере своего коллеги. После этого она решила сообщить о «находке» в районное управление Следственного комитета.

Ведомство провело проверку, во время которой мужчину уволили из школы. Кадры с компьютера были изучены: воспитанников школы на них не нашли.

Как писал Telegram-канал «78 | Новости», снимки были сделаны летом 2022 года, когда мужчина работал вожатым в лагере. Отмечается, что одна жертва педагога является шестиклассницей, личности других детей устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге силовики начали проверять вейп-шопы после смерти подростка. Инспекция проходит в ларьках на Васильевском острове. Силовики проверяют лицензии, сертификаты и иную документацию.