В Петербурге водителю скорой залили перцовкой глаза в подъезде дома «Фонтанка»: в Петербурге водителю скорой помощи распылили в глаза перцовку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотруднику скорой помощи залили глаза перцовым баллончиком в подъезде дома, когда он приехал на вызов, передает «Фонтанка». Правоохранители уже ищут нападавшего, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Накануне скорая помощь приехала в Приморский район Северной столицы. По предварительным данным, мужчина дважды распылил газ из перцового баллончика в лицо 55-летнему водителю скорой и скрылся с места происшествия. Пострадавший позже обратился к медикам с химическим ожогом глаз, после оказания помощи его отпустили домой.

Ранее московская проститутка напала на сотрудника правоохранительных органов, избила его металлической ложкой для обуви и распылила в лицо перцовый баллончик. Полицейский под прикрытием проводил рейд по борделям столицы. После случившегося молодой человек отправился в больницу, где ему диагностировали ожог глаз и ушибы.

Коллегам пострадавшего удалось задержать девушку, ее увезли в отдел. После того, как лейтенанту оказали помощь медики, он вернулся к работе, правоохранительные органы проводят проверку.

До этого мужчина в московском метро брызнул из перцового баллончика в лицо другому пассажиру. Возбуждено уголовное дело о побоях или иных насильственных действиях, причинивших физическую боль.