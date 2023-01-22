В Петербурге водитель снегоуборщика изрезал ножом пешехода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге водитель уборочной машины напал на пешехода и нанес ему множественные ножевые ранения, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Пострадавший доставлен в больницу.

Инцидент произошел на автобусной остановке. Поножовщине предшествовал конфликт между водителем и пешеходом, его причина пока не установлена.

Подозреваемый в нападении задержан полицией. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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