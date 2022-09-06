В Петербурге водитель сбил трех человек на тротуаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге водитель Ford Focus при повороте с трамвайных путей не справился с управлением и сбил трех человек на тротуаре, сообщает Telegram-канал RT, со ссылкой на региональный главк МВД. Двоих — парня и женщину — его в тяжелом состоянии, ее в состоянии средней тяжести – госпитализировали, девушка после оказания медицинской помощи ушла домой.

В 10:50 часов водитель машины, поворачивая с трамвайных путей по Владимирскому проспекту на Колокольную улицу на разрешающий сигнал светофора не справился с управлением и выехал на пешеходную зону, — сообщили в полиции.

4 сентября один человек пострадал при массовом ДТП с участием семи машин на Алтуфьевском шоссе в Москве. Отмечается, что пострадавшего доставили в Боткинскую больницу. Из-за массовой аварии одна из четырех полос в сторону центра была перекрыта, позже в столичном дептрансе сообщили, что движение полностью восстановлено.

Ранее водитель иномарки Kia Spectra сбил 59-летнюю бабушку с 11-летней внучкой на пешеходном переходе в городе Кирсанове Тамбовской области. Обе пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами. Момент аварии попал на видео. По факту аварии проводится проверка.