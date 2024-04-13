В Петербурге водитель посреди дороги монтировкой разбил автомобиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте водитель разбил монтировкой чужой автомобиль, сообщает «Фонтанка». По данным издания, перед этим автолюбители подрались. Что именно они не поделили, не сообщается.

Сегодня у кинотеатра «Художественный» на Невском проспекте видели, как один водитель бьет другого, а потом наносит удары монтировкой по его машине, — рассказал очевидец.

Ранее в Сочи мужчина напал на водителя ВАЗ-2105 с металлическим шлагбаумом. По его данным, после этого началась стрельба. Инцидент произошел на улице Макаренко, молодой человек наносил удары по транспортному средству, пытаясь попасть по оппоненту шлагбаумом, в какой-то момент ему это удалось. Во время конфликта также были слышны звуки выстрелов. Никто из мужчин не пострадал.

До этого в центре Москвы задержали мужчину, который угнал автомобиль и устроил дорожно-транспортное происшествие. Пьяный 40-летний приезжий на улице Большая Полянка угнал машину такси, двери которой были не заблокированы. После этого правоохранители возбудили уголовное дело по части первой статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».