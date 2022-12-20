В Петербурге вернули посвященную Мариуполю инсталляцию

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

На Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге вернули инсталляцию, которая посвящена связи между городом и Мариуполем, пишет «Фонтанка». Объект называется «Два сердца». До этого инсталляцию местным властям пришлось демонтировать. Причиной тому стала антивоенная надпись, оставленная 17-летней школьницей.

Инсталляцию «Два сердца» в честь побратимства Петербурга и Мариуполя вернули на Дворцовую площадь. Демонтировать сердца пришлось из-за многочисленных граффити. К тому моменту они простояли меньше недели, — передает издание.

Инсталляция была заказана городскими властями еще в сентябре, после того как Мариуполь объявили городом-побратимом Санкт-Петербурга.

Ранее полицейские нашли подозреваемую в оставлении антивоенной надписи на инсталляции «Два сердца», посвященной Мариуполю. Как сообщил источник в правоохранительных органах, административное дело завели на 17-летнюю школьницу, ученицу 11-го класса.

После инцидента сердце с надписью «Мариуполь» частично разобрали: с него сняли ту часть, которая была расписана.