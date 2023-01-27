В Петербурге вернули похищенного из зоомагазина кота

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В Санкт-Петербурге нашли и вернули в зоомагазин кота Ролтика, которого несколько дней назад украл нетрезвый мужчина, передает издание «Подъем». Питомец нашелся на улице Антонова-Овсеенко — более чем в двух километрах от дома. Как сообщили сотрудники зоомагазина, кота вернули целым и невредимым, хотя поначалу он находился в шоке из-за произошедшего.

Нашли его на Антонова-Овсеенко, для Ролтика это, конечно, далековато, он там никогда не был. Дяденька этот или его выкинул, или он вырвался. Вчера он был в шоке, вначале он начал пить, потом покушал, снова попил и лёг спать. Сейчас всё хорошо, сидит, смотрит. Целый невредимый. Ничего у него нет: ни болячек, ни ранок. С ним поиграли, он уже в коробочках полазил, как любят кошки, — рассказали сотрудники.

Издание уточнило, что Ролтик живет в зоомагазине уже пять лет. Неизвестный мужчина украл его 24 января после посещения парикмахерской, которая находится по соседству. Животное нашли благодаря содействию жителей района Дыбенко и соседнего Кудрово.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге зооспасателям пришлось использовать удочку, чтобы вызволить застрявшую в вентиляции кошку породы сфинкс. Операция по спасению животного длилась несколько часов.

Кошка сбежала из-под присмотра хозяйки и попала в вентиляцию во время прогулки по техническому этажу. Услышав ее мяуканье, женщина вызвала спасателей. Те установили, что животное застряло вниз головой в самом узком канале, и решили достать его с помощью веревки. После неудачных попыток они прибегли к помощи удочки.