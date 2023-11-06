В Петербурге велосипедист заснял на камеру, как сбил человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Петербурге велосипедист заснял на камеру, как сбил человека, кадры произошедшего публикует Telegram-канал RT. На видео мужчина, после того как на полной скорости сбивает пешехода на переходе, поднимается и сразу уезжает.

Пострадавший от удара отлетел в сторону, о его состоянии ничего не известно. Официальной информации о случившемся пока нет.

5 ноября на Пулковском шоссе в Петербурге таксист сбил мужчину на самокате. Инцидент произошел напротив дома № 13. На место аварии прибыла бригада медиков. О состоянии пострадавших информации не поступало.

В октябре в Москве водитель самоката врезался в служебный полицейский автомобиль. ДТП произошло на Севанской улице в столичном районе Царицыно. Человек на электросамокате врезался в полицейский автомобиль марки Renault. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил к шести месяцам исправительных работ местную жительницу, которая в прошлом году насмерть сбила женщину на электросамокате на тротуаре. Также суд взыскал с нее миллион рублей морального вреда и 381 910 рублей материального ущерба.

До этого сотрудник службы доставки сбил на электровелосипеде шестилетнего ребенка в Москве и скрылся с места происшествия. ЧП произошло днем 28 августа на Черноморском бульваре.