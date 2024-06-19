В Петербурге велосипедист в форме дворника бросил в иномарку горючее В Петербурге велосипедист в форме дворника поджег иномарку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге мужчина в робе дворника и маске закинул в припаркованную во дворе ЖК «Малая Охта» иномарку что-то подожженное, а после скрылся с места происшествия на велосипеде, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Очевидцем стал один из местных жителей: он успел снять на видео хулигана и опубликовать сообщение в общедомовом чате.

По данным канала, владелец автомобиля выбежал и потушил возгорание. Сейчас розыском поджигателя занимается полиция.

В Архангельске трое первоклассников нашли во дворе подушку, а после подожгли ее в подвале жилого двухэтажного дома. Прибывшие на место пожарные спасли четвертых жильцов и не допустили детонацию шести газовых баллонов.

В Чите шесть легковых отечественных автомобилей сгорели из-за подожженного тополиного пуха. Причастен к этому 12-летний школьник. Он поджигал тополиный пух в непосредственной близости от гаражного бокса, арендуемого автошколой. Меньше минуты потребовалось на то, чтобы транспорт вспыхнул. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Под Домодедово местный житель поджег свой дом, а когда прибыли спасатели, он начал бросаться на них с топором и отстреливаться от силовиков травматическим пистолетом. Дом удалось потушить, а буйного мужчину задержать.