В Петербурге в третий раз за два дня попытались поджечь военкомат

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В Петербурге в третий раз за два дня пытались поджечь военкомат, пишет «Фонтанка.ру». Около 21:20 неизвестный кинул бутылку с горючей смесью в здание военного комиссариата по адресу: Английский проспект, 2.

Согласно предварительной информации, в результате пожара была повреждена дверь военкомата. Сотрудники службы безопасности самостоятельно справились с возгоранием. После ликвидации огня они вызвали полицию.

До этого сообщалось, что в поселке Агинское Забайкальского края девушка-подросток бросила «коктейль Молотова» в здание военкомата. Мошенники убедили ее, что таким образом она якобы помогает спецслужбам заблокировать внутри предателя.

Сотрудники полиции ранее задержали двух женщин за поджоги зданий военных комиссариатов в Челябинской области. Первой задержанной оказалась 54-летняя инженер Челябинского завода металлоконструкций, устроившая поджог военкомата в Копейске. Вторая задержанная — 38-летняя сотрудница АЗС.

Telegram-канал SHOT сообщал, что в Крыму 30 июля задержали 51-летнюю учительницу русского языка, которая бросила в здание военкомата «коктейль Молотова» в здание военкомата. У нее в телефоне была найдена переписка с куратором, уточняет канал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.