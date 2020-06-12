В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар

В Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге случилось возгорание, пострадавших нет.
Как
Проведённой разведкой установлено, что на четвертом этаже горит помещение на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет, — цитирует агентство сообщение спасателей.
Отмечается, что люди были выведены ещё до прибытия пожарных. В МЧС сообщили, что через четверть часа очаг был локализован и ликвидировано открытое горение.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре мужчины и его четверых малолетних детей в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области. Дети в возрасте от двух до шести лет находились внутри загоревшегося жилого дома вместе с отцом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен