В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар

https://static.news.ru/photo/9814e4a0-acb7-11ea-914e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге случилось возгорание, пострадавших нет.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на городское ГУМЧС, пожар произошёл в 14.21 по московскому времени, в помещении на четвёртом этаже здания на улице Бехтерева.

Проведённой разведкой установлено, что на четвертом этаже горит помещение на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет, — цитирует агентство сообщение спасателей.

Отмечается, что люди были выведены ещё до прибытия пожарных. В МЧС сообщили, что через четверть часа очаг был локализован и ликвидировано открытое горение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре мужчины и его четверых малолетних детей в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области. Дети в возрасте от двух до шести лет находились внутри загоревшегося жилого дома вместе с отцом.