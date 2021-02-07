В Петербурге в 2020 году турпоток упал на 70% из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/f78ebfa8-695b-11eb-a95a-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Петербург в 2020 году прибыло на 82% меньше иностранцев и на 70% — российских туристов. Об этом заявила зампред комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

По словам чиновницы, Петербург в 2020 году принял 2,9 млн туристов, в том числе почти 0,5 млн иностранцев, успевших посетить город до начала пандемии коронавируса. Но при этом выросло время пребывания путешественников в мегаполисе, а также средний чек.

Представитель Смольного добавила, что благодаря программе кешбэка, введённого российским правительством, увеличились объёмы семейного туризма. Чаще всего путешественники останавливались у родственников, пишет «Интерфакс».

Ранее Ростуризм предложил в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка реализовывать туры на период до 20 июня 2021 года. Не должны стать исключениями и праздничные даты, сказано в письме начальника управления государственных туристских проектов и безопасности Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой, направленном в адрес участников туристического рынка.

Программа туристического кешбэка призвана стимулировать доступные внутренние поездки россиян через возмещение части расходов. Она была анонсирована на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежных направлений.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин напомнил, что на программу правительство выделило 15 млрд рублей. При этом в 2020 году было израсходовано 1,2 млрд рублей, поэтому оставшиеся средства было решено перенести на 2021 год.