В Петербурге ураган валит деревья и строительные леса

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Вид на Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ветер начал валить строительные леса и деревья, сообщает «Фонтанка». В Северной столице ожидается усиление непогоды — ожидаются порывы ветра до 17–20 м/с.

Издание сообщает, что во Фрунзенском районе стремительного напора не выдержало большое дерево, из-за чего собралась плотная пробка. А на набережной Обводного канала ветром свалило большой тополь — дерево перегородило тротуар и две полосы проезжей части. Задело также ехавшую мимо «Шкоду».

Ранее начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что температура воздуха в Санкт-Петербурге 19 января поднялась до пяти градусов тепла, тем самым достигнув рекордной отметки за всю историю Северной столицы.

В Telegram-канале «Фонтанки» опубликовали снимки из центра Петербурга с гигантскими лужами. Рабочие прокладывают деревянные понтоны для того, чтобы местные жители могли перемещаться по городу.