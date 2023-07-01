В Петербурге убрали вывеску с «ЧВК Вагнер Центра»

В Петербурге убрали вывеску со здания «ЧВК Вагнер Центра W», сообщает «Фонтанка». По данным агентства, основная часть центра переедет в другое место.

«Фонтанка» отмечает, что новое местоположение центра пока неизвестно.

Ранее следователи конфисковали во время обысков у сотрудников «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге 12 млн рублей, награды и беспилотники. Обыски проводились еще в тот момент, когда против основателя частной военной компании Евгения Пригожина было заведено уголовное дело о вооруженном мятеже.

24 июня, во время попытки мятежа в РФ, Telegram-канал Mash сообщил, что силовики проводят во Владимире обыски в центре набора бойцов ЧВК «Вагнер». СМИ также писали об обысках в «ЧВК Вагнер Центре» в Санкт-Петербурге.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.