В Петербурге у «ЧВК Вагнер Центра» вывесили баннер «ЧВК Вагнер. Мы вместе»

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У здания бывшего офиса «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге развернули баннер с надписью «ЧВК Вагнер. Мы вместе». Поздно вечером 23 августа после сообщений о крушении самолета, пассажиром которого числился предприниматель Евгений Пригожин, люди также начали приносить на Зольную улицу цветы, нашивки и лампадки.

В самом здании зажглись только те окна, которые образовали форму креста. Полиция собравшихся не разгоняла, но проверяла документы.

Второй стихийный мемориал в городе появился около кафе «Патриот», которое связывают с Евгением Пригожиным, рассказывают очевидцы в соцсетях. Горожане также несут туда цветы.

Бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области. Спасатели обнаружили тела всех десяти погибших. Росавиация сообщила, что Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин были в списках пассажиров.

Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области установили мощные прожекторы, чтобы криминалисты приступили к изучению обломков и осмотру тел. До них место падения обломков обследовали саперы в полной защите. Мощные прожекторы установили над обломками фюзеляжа. Все десять найденных тел погибших находятся на месте. Предполагается, что опознавать погибших людей придется «по косвенным признакам» или по ДНК.