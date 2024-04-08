В Петербурге тысячи жаб хотят отложить икру и ждут волонтеров В Петербурге волонтеры перенесут тысячи мигрирующих жаб через дорогу

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Комитет по природопользованию Петербурга открыл регистрацию волонтеров для помощи серым жабам, которые начинают мигрировать в преддверии брачного сезона. Добровольцам предстоит перенести из лесов тысячи амфибий через дорогу на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, где они отложат икру.

Чтобы сохранить популяцию жаб, заказник «Сестрорецкое болото» ежегодно привлекает добровольцев. Их задача — помочь амфибиям благополучно добраться до мест нереста, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на территории заказника «Сестрорецкое болото» обитает самая крупная популяция серых жаб в Ленинградской области. С наступлением тепла у них стартует брачный сезон.

Жителей Петербурга и Ленобласти, не прошедшим необходимый инструктаж, попросили не помогать жабам. Более того, в комитете по природопользованию предупредили, что неосторожные и неправильные действия могут навредить амфибиям.

Ранее ученые из Индии обнаружили лягушку, на спине которой вырос гриб. Необычное открытие, ставшее первым задокументированным, было сделано специалистами по водно-болотным угодьям из природоохранной организации WWF (Всемирный фонд дикой природы, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) страны.