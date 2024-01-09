В Петербурге трое жителей сварились в кипятке в собственных ваннах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние дни в Санкт-Петербурге трое жителей сварились в кипятке в собственных ваннах, передает «Фонтанка». Еще одному человеку удалось выжить.

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончались 81-летние мужчина и женщина из Кировского и Выборгского районов Петербурга. Так, пенсионер оказался в кипятке в квартире на улице Червонного Казачества накануне Рождества. Его госпитализировали сразу, но 8 января мужчина умер. В этот же день скончалась его ровесница, она получила ожоги 52% тела еще в середине декабря в квартире на проспекте Художников, и все это время находилась в больнице, но в итоге также скончалась.

Кроме того, в начале января умерла 52-летняя петербурженка. Медики увезли ее с Синявинской улицы вечером 6 января с ожогами порядка 80% тела. По предварительным данным, она была в ванне, когда из крана хлынул кипяток. При этом происшествие с 80-летней женщиной на проспекте Художников закончилось не так трагично: она перепутала краны и ошпарила ноги, но выжила.

Накануне сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга получила ожоги и умерла из-за прорыва горячей воды в душе. Женщина принимала душ, когда из крана полился кипяток. Причиной прорыва воды стала неисправная сантехника. Медики доставили потерпевшую в шоковом состоянии в больницу, там ей диагностировали ожоги всего тела разной степени тяжести. Врачам не удалось спасти жизнь петербурженки, она скончалась в больнице в день происшествия.