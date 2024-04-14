В Петербурге три бутылки пива нашли в машине, проехавшей по голове мальчика В Петербурге отец сбитого самокатчика нашел алкоголь в машине виновника ДТП

В Санкт-Петербурге отец мальчика, сбитого на севере города, нашел бутылки с алкоголем в автомобиле предполагаемого виновника ДТП, пишет телеканал «78». Судя по видео, снятом родителем, на заднем сидении машины было несколько бутылок с пивом.

В машине алкоголь, запах алкоголя, — сказал отец мальчика.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в отношении задержанного водителя возбудили уголовное дело. Медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом фигурантом воздухе было 1,093 мг/л паров алкоголя.

Авария произошла во дворе дома на улице Первого Мая. По предварительным данным, водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, автомобиля Vortex Tingo сбил 10-летнего ребенка на электросамокате. Отмечается, что колеса машины проехались прямо по голове мальчика. Школьника доставили в больницу им. Раухфуса в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в Краснодаре такси сбило ребенка на улице Дзержинского. Автомобиль Toyota под управлением 55-летнего водителя на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на мальчика примерно семи-восьми лет, который перебегал проезжую часть дороги.