В Петербурге трехлетний ребенок получил ожог из-за взрыва зарядки «Фонтанка»: в Петербурге трехлетняя девочка получила ожог из-за взрыва зарядки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка получила ожог из-за взрыва зарядного устройства, передает «Фонтанка». Родственники рассказали изданию, что ребенок играл на планшете рядом с подключенной зарядкой.

По данным газеты, вечером 18 мая скорую вызывали на улицу Бабушкина. С электроожогом пострадавшую доставили в больницу.

Ранее брелок в виде гранаты взорвался в руках у ребенка в Москве. Медики диагностировали ссадины на руках и ногах пострадавшего. Взрыв произошел на рынке в районе Капотни, родители приобрели игрушку девятилетнему сыну.

В феврале жителю Санкт-Петербурга оторвало часть руки из-за взрыва петарды. ЧП произошло в доме на улице Маршала Казакова. Пострадавшим оказался 27-летний местный житель, его госпитализировали. Возгорания в результате взрыва петарды не произошло, специалисты забрали остатки пиротехнического изделия для проведения экспертизы.

До этого в Дагестане 14-летний подросток попал в больницу с травмой кисти после взрыва петарды. По данным пресс-службы прокуратуры республики, юноша лишился части руки в результате взрыва пиротехники. В надзорном ведомстве заявили, что сотрудники оценят соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.