В Петербурге трехлетний малыш сутки просидел один в квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на бульваре Новаторов родители оставили одного в квартире на сутки трехлетнего сына, пишет «Фонтанка». По данным издания, об инциденте 29 февраля в полицию сообщила бабушка ребенка, 75-летняя пенсионерка.

Отмечается, что на место прибыли спасатели, которые вскрыли дверь и освободили мальчика. Он находится в Доме ребенка. Издание добавляет, что семья является социально неблагополучной.

Родителей обнаружили в той же квартире на следующий день. Их поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Как отмечает издание, пока нет информации о том, почему ребенка не отдали бабушке.

2 марта стало известно, что в Новосибирске мать заперла восьмилетнего мальчика на двое суток в квартире без еды. Ребенка спасли сотрудники экстренных служб, к которым обратились соседи. Они рассказали, что мальчик все это время звал на помощь. Как рассказали жильцы дома, квартира, в которой живет семья, съемная, люди переехали в нее два месяца назад.

Как заявил юрист Илья Русяев, женщине может грозить до одного года лишения свободы. Он добавил, что вид ответственности зависит от обстоятельств правонарушения, а также от того, по какой статье будут судить мать.