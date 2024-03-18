В Петербурге таможенники нашли ампулы с психотропами в детском конструкторе

Фото: customs.gov.ru

Бывшую медработницу из Петербурга задержали при попытке отправки 25 ампул рецептурного препарата в США, сообщило Северо-Западное таможенное управление. Женщина спрятала ампулы в коробках с детским конструктором.

Она указала в декларации на отправление, что в посылке находятся полотенца, детские игры, носки и одежда. Но при осмотре посылки обнаружили ампулы с раствором препарата, который классифицируется как транквилизатор с успокоительным эффектом и используется для внутривенного и внутримышечного введения.

Женщина признала, что была осведомлена о запрете на ввоз этого препарата, однако утверждала, что спрятала его в детском конструкторе исключительно с целью сохранности. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических и психотропных средств.

Ранее в городе Полевском Свердловской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком, который нашла в вещах сожителя матери. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Петербурге годовалый ребенок отравился жевательным табаком своих родителей, рассказал источник в правоохранительных органах. Девочку госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. В ходе обследования в крови ребенка нашли каннабиноиды.