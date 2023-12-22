В Петербурге таможенники нашли 100 кг кокаина в контейнерах с бананами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге таможенники нашли 100 килограммов кокаина в контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале. Публикацию об изъятии крупной партии наркотиков сотрудники сопроводили мемом.

В контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии в порт Санкт-Петербург, в технологических полостях рефрижераторной установки таможенники обнаружили 100 идентичных брикетов в полимерной пленке коричневого цвета, — утверждается в релизе.

Анализ изъятого вещества показал, что это кокаин. Возбуждено уголовное дело о контрабанде в особо крупном размере. Причастных к транспортировке наркотиков разыскивают. О задержаниях в сообщении ФТС не упоминается.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ РФ изъяли 673 килограмма кокаина, сумма партии составляет от 2,5 до 6,5 млрд рублей. Наркотик латиноамериканского происхождения пытались провезти в Евросоюз через Россию.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде у мужчины в гараже обнаружили 30 ведер с юной коноплей. Задержанный утверждал, что выращивает растения для себя, а не с целью продажи. По статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.