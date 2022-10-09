В Петербурге таксист пнул ногой пешехода за замечание о езде по тротуару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге таксист ударил ногой в живот пешехода за то, что последний сделал ему замечание за езду по тротуару, сообщает «Фонтанка». По данным издания, полиция начала проверку инцидента. Момент конфликта между водителем и пешеходом попал на видео.

Видеофрагмент запечатлел, как легковушка проезжает по тротуару, после чего пешеход делает водителю замечание. После этого разъяренный таксист выскакивает из транспортного средства и пинает петербуржца в живот.

Пешеход решил не отвечать на агрессию, и водитель уехал. Инцидент произошел 29 сентября, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Москве на Покровском бульваре произошла массовая драка, участие в которой приняли восемь человек. Схватка закончилась после того, как один из мужчин упал в обморок. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента.

До этого стало известно, что проводы мобилизованного в одной из квартир на станции метро «Чертановская» в Москве закончились поножовщиной, в результате которой пострадали три человека, включая самого призывника. По информации журналистов, 43-летний Сергей получил повестку, после чего знакомые решили устроить вечеринку, которая переросла в скандал в применением силы.