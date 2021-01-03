В Петербурге свободны 20% коечного фонда для больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e829e3c4-4de2-11eb-9550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятая часть коечного фонда Санкт-Петербурга остаётся свободной, следует из сообщения пресс-службы межведомственного городского совета по противодействию коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день свободно 20% от всего инфекционного коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмоний, — говорится в сообщении, передаёт «Интерфакс».

Также сообщается, что за минувшие сутки в Санкт-Петербурге госпитализировано около 600 человек. В городе наблюдается снижение показателей суточной госпитализации взрослых с COVID-19.

Медики выявили в РФ 24 150 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Это минимум с 25 ноября. За всё время пандемии в РФ зафиксировали 3 236 787 инфицированных. Из них выздоровели 2 618 882 гражданина (19 847 за минувшие 24 часа), скончались — 58 506 (504).

Число смертей за неделю в стране оказалось минимальным с начала декабря. Активных случаев в стране, по данным на утро 3 января 2021 года — 559 399.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Санкт-Петербурга ожидают три волны заболеваемости коронавирусом после окончания новогодних праздников. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин, отметив, что необходимо соблюдать ограничения.