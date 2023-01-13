В Петербурге свидетель обвинения по делу о фейках вступился за подсудимого

Фото: Социальные сети

Всеволод Королев

Главный свидетель обвинения по делу режиссера-документалиста Всеволода Королева, подозреваемого в «распространении фейков о российской армии», Михаил Баранов дал выступил в защиту подсудимого, сообщает «Новая газета». Перемену показаний фигурант объяснил тем, что следователь на допросе якобы «помогал ему с формулировками» и «рекомендовал» указать, что он «испытывал злость и недовольство от прочитанных сообщений».

Я не могу знать, что правда, а что ложно. Каждый человек может писать все что хочет. Это выражение свободы слова человека, на которое имеет право каждый, — сказал Баранов.

Уголовное дело по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» в отношении Королева возбудили в июле 2022 года. Тогда же режиссера арестовали. С 13 июля он содержится под стражей в СИЗО.

В вину мужчине вменяется публикация двух постов в соцсети «ВКонтакте» с якобы недостоверными сведениями. В октябре дело в отношении режиссера передали в Выборгский районный суд Петербурга, а в конце ноября — началось его рассмотрение. 12 января допросили первых двух свидетелей.

Ранее стало известно, что семейной паре из Тверской области грозит срок в 7,5 года лишения свободы по делу о фейках про армию РФ и вандализме. Такой срок гособвинение запросило для Александра Мартынова и Людмилы Разумовой.