В Петербурге суд отказал мобилизованному в переходе на гражданскую службу

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В Санкт-Петербурге районный суд отказал местному жителю в иске к призывной комиссии по мобилизации, в котором заявитель просил заменить ему военную службу альтернативной гражданской, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В ведомстве отметили, что Невский районный суд рассмотрел административное исковое заявление Кирилла Березина, убеждениям которого противоречит военная служба.

Военная служба противоречит его убеждениям. Березин просил признать незаконной повестку, признать незаконным решение о мобилизации, заменить военную службу на альтернативную гражданскую. Суд Березину отказал, — говорится в сообщении.

В судебной пресс-службе отмечают, что это первое решение по иску мобилизованного.

Всего в районных судах Петербурга зарегистрировано 32 административных исковых заявления об оспаривании мобилизации: два в Выборгском суде, по одному — в Кировском, Колпинском и Петроградском районных судах, три — в Невском, один из которых рассмотрен. Десять исков зарегистрировали в Красногвардейском суде, пять — в Московском, два — в Калининском, два — в Приморском районном суде. В суде Фрунзенского района рассмотрели три из пяти зарегистрированных дел прекращено.

Ранее стало известно, что в суды Петербурга поступило десять исков об оспаривании решений о частичной мобилизации. Лидерство удерживает Фрунзенский районный суд, там принято к производству три иска. Все истцы просят признать незаконными решения о мобилизации, ссылаясь на то, что военная служба противоречит убеждениям, есть проблемы со здоровьем или не подходит возраст.