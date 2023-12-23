В Петербурге студентка совратила 11-летнего мальчика и опозорила его в Сети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге задержали 19-летнюю студентку, которая совратила 11-летнего школьника, а потом распространила его обнаженные фото в Сети, сообщает «Фонтанка». Девушку задержали, она находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Распространение порнографии с участием несовершеннолетних».

В полицию обратилась мама подростка, она рассказала, что 8 декабря взрослая девушка пригласила в квартиру на Сиреневом бульваре ее сына-школьника. Там, по предварительным данным, она совершила с ним действия сексуального характера и сделала фотографии обнаженного подростка, после чего также разослала материалы своим знакомым в мессенджерах.

Ранее в Башкирии суд отправил под домашний арест 18-летнюю жительницу поселка городского типа Приютово, которая отправляла интимные фото девятилетнему мальчику. Ей также запретили пользоваться телефоном. Переписку со студенткой заметила мать школьника. Она же обратилась с заявлением в полицию.

В диалоге девушка предлагала несовершеннолетнему прийти в гости, заняться сексом, покурить и выпить. Мальчик тоже отправлял ей интимные фото. При этом совершеннолетняя напоминала школьнику, что важно удалять сообщения в их переписке.