В Петербурге чиновник после стрельбы в баре отделался статьей о хулиганстве Полиция Петербурга возбудила на стрелка-чиновника дело по статье о хулиганстве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве по факту стрельбы в ресторане на улице Ворошилова, которую устроил 44-летний помощник областного депутата, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Прежде на него был составлен административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Полицейскими был задержан нетрезвый 44-летний мужчина, устроивший дебош со стрельбой из травматического пистолета и нападением на персонал в ресторане на улице Ворошилова. 13 апреля полицией в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), — сказано в сообщении.

По версии следствия, 12 апреля очевидец сообщил, что один из посетителей ресторана напал на персонал и других людей, угрожая пистолетом. Отмечается, что он выстрелил в мужчину. Прибывшие правоохранители задержали судимого жителя Ленобласти. У него изъяли травматический пистолет.

Официантка ресторана на улице Ворошилова позже рассказала, что помощник депутата перепил, поэтому открыл огонь. По ее словам, мужчина собирался досмотреть других людей, которых считал террористами с бомбами. Он также требовал у посетителей документы и активно показывал свои.