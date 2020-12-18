В Петербурге стационары достигли предела возможностей

https://static.news.ru/photo/0d748482-4121-11eb-b1d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сохраняется тяжёлая эпидемиологическая ситуация, заявил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По его словам, общее число госпитализаций выросло на 7%.

Мы продолжаем подниматься потихонечку вверх по госпитализации, — отметил Сарана, слова которого приводит АиФ-Петербург.

Он также добавил, что в настоящее время больницы Санкт-Петербурга работают на пределе своих возможностей. Сейчас доля свободных коек для больных коронавирусом составляет лишь 4%.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге уже стартовала вакцинация против COVID-19. В ней участвуют медики, педагоги и социальные работники. На сегодняшний день привиты 400 сотрудников медицинских учреждений.

По состоянию на 18 декабря в Санкт-Петербурге зафиксировано 189 543 подтверждённых случая заражения COVID-19. От заболевания скончались 6608 человек. Полностью излечились 108 731 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что решения о смягчении ограничительных мер, введённых в Москве из-за пандемии коронавируса, будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в целом, а не каких-то конкретных цифр. Об этом 18 декабря заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.