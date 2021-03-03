В Петербурге спасли выброшенную с моста на лёд черепаху

https://static.news.ru/photo/dfb606fa-7c2c-11eb-b65a-96000091f725_660.jpg Фото: koshkispas/vk.com

Волонтёры в Санкт-Петербурге спасли очередную черепаху, от которой решили избавиться хозяева. На этот раз девушкам из «Кошкиспаса» пришлось рисковать. Несчастная рептилия лежала на льду Большой Невки панцирем вниз. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Сообщения о том, что на льду лежит черепаха, стали появляться ещё накануне. Добровольцы отправились на место происшествия, и одной из них пришлось спуститься на лёд с Гренадёрского моста.

Сколько надо иметь мужества, смелости, решительности помочь бедным животным, чтобы спуститься с высокого моста на взломанный лёд, — восхищались прохожие, как передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

За прошедший год в Северной столице люди не раз приходили на помощь. Однажды сотрудники службы спасения животных достали с чердака многоквартирного дома в Московском районе питона, который сбежал от хозяев.

Ранее в Туве собаки напали на 35-летнюю женщину и загрызли её. Хозяев трёх животных уже установили, сообщал NEWS.ru.