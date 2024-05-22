В Петербурге спасли лисенка, который сильно отек

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В Санкт-Петербурге специалисты Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» спасли лисенка, который сильно отек. Там предположили, что детеныш съел что-то несъедобное, например осу, или укусил гадюку.

В большой дикой жизни может случится всякое... Один вот попробовал несъедобное. К счастью, отек не мешает дышать, пара уколов вернут в строй, — написали в Центре.

Ранее доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елена Борякова предупредила, что взрослых ежей лучше не угощать молоком, поскольку содержащаяся в напитке лактоза может привести к проблемам с пищеварением у животных. По ее словам, ежи будут мучиться расстройством кишечника, а в некоторых случаях могут и умереть.

Биолог обратила внимание на то, что взрослые особи не отказываются от молока, поскольку получают удовольствие от процесса его употребления. Это действие можно сравнить с человеком, имеющим вредные привычки, но не желающим отказываться от них.

В апреле гималайский медвежонок нашел приют в центре «Тигр» в Приморском крае. Волонтеры будут приучать животное к соске и адаптировать к новым условиям. В центре уточнили, что сотрудники обнаружили медвежонка у въезда и забрали сироту. На вид маленькому самцу было около месяца, его вес составлял 2,5 килограмма.