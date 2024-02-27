В Петербурге сотни школьников согнали на мороз из-за сообщения о бомбе Сотни детей эвакуировали из школы в Петербурге из-за сообщения о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге администрация школы № 573 на Комендантском проспекте организовала эвакуацию сотен детей из-за анонимного сообщения о минировании, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Сотрудники правоохранительных органов проверили здание, угроза взрыва не подтвердилась.

Анонимное письмо об угрозе взрыва поступило на электронную почту образовательного учреждения. Учеников вывели из здания и отправили греться в соседнюю школу № 165. Впоследствии руководство школы решило отпустить детей домой.

Ранее злоумышленник позвонил в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково и сообщил о взрывном устройстве на территории воздушной гавани. Звонивший добавил, что взрывчатка находится в одном из туалетов. Угроза взрыва в результате проверки также не подтвердилась. Аэропорт не проводил эвакуацию пассажиров, воздушная гавань работала в штатном режиме.

До этого стало известно об эвакуации десятков людей после концерта певца и блогера Ивана Минаева, известного под псевдонимом Xolidayboy, из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе в Брянске. Мероприятие проходило в одном из ресторанов, к моменту прибытия экстренных служб зрители уже расходились.