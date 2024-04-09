В Петербурге соседи ополчились на мужчину, чей пес живет в машине Петербуржец пожалуется в полицию на соседей, забравших из его машины щенка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге жители двора на Шуваловском проспекте уличили соседа в неподобающем обращении со своим псом, который ежедневно сидит в припаркованном автомобиле BMW и смотрит на проходящих мимо людей, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Неравнодушные к судьбе животного граждане обнаружили, что дверь в машину не была заблокирована, но, чтобы забрать щенка, сначала вызвали зоозащитников. Владелец авто обещал пожаловаться в полицию.

В моей машине собака находится, когда я на работе. Я сейчас приду, вызову полицию за вскрытие машины, за лазание по личным документам и все остальное. Вы вообще охамели уже? — ругался мужчина в разговоре с соседями по телефону.

Прибывший на место владелец животного поругался с соседями. Он объяснил, что дома пес портит мебель, а вольера у него нет. Поэтому на время работы собаку он оставляет в автомобиле. В итоге мужчина забрал пса и отнес его домой.

Ранее Тверской суд Москвы назначил штраф зоозащитнице Наталье Кошанской, принимавшей участие в спасении кота из закрытого внедорожника в центре российской столицы. Ее оштрафовали на четыре тысячи рублей по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Кошанская хотела забрать спасенного кота себе, однако этому воспротивились сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия.