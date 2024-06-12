В Петербурге собака нашла и проглотила наркотики во время прогулки «Mash на Мойке»: в Петербурге пес нашел и проглотил наркотики во время прогулки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге собака нашла и проглотила пакетик с мефедроном во время прогулки, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, животное выкашляло «закладку» на приеме в ветеринарной клинике Приморского района.

Хозяева прошлись по району со своим питомцем, а после забеспокоились о его здоровье, поскольку его начало тошнить. Владельцы повели его к специалистам, у них на глазах четвероногий пациент выплюнул полимерный зиплок с белым порошком внутри.

Ветеринары сообщили о находке в правоохранительные органы, сотрудники забрали вещество на экспертизу. Анализ показал, что пес нашел почти полграмма мефедрона. Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков.

Ранее житель Всеволожского района Ленобласти во время прогулки с собакой обнаружил почти 9 кг наркотиков, которые учуяло животное. Сообщается, что запрещенные вещества находились в мешках, спрятанных на территории СНТ «Дизель». По факту инцидента возбуждено два уголовных дела: о покушении на сбыт запрещенных веществ и сбыте наркотиков в особо крупном размере.

В мае в Санкт-Петербурге полицейские нашли и изъяли более 60 килограммов наркотиков в контейнере с бананами. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, запрещенные вещества прибыли в Россию из Эквадора.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.