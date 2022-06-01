В Петербурге снова вернули на место «газон Беглова»

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Рулонный газон

В Петербурге вернули на место газон, расстеленный ранее на Пулковском шоссе при открытии трубопровода, сообщает Telegram-канал BAZA. Сообщалось, что расстеленный для церемонии с губернатором города Александром Бегловым газон свернули, но после широкой огласки в СМИ его снова положили. Пока настоящая трава еще не взошла, на ее место положили искусственную — так объяснили свой поступок чиновники из Санкт-Петербурга.

После ажиотажа в медиа газон расстелили обратно, а от петербуржцев в соцсетях посыпались вопросы по поводу таких приколов с благоустройством. Тогда чиновникам пришлось объяснять, что на самом деле траву возле путепровода уже засеяли, но она не поднялась из-за майских холодов, и поэтому решили расстелить искусственную зелень, — передает Telegram-канал.

31 мая Беглов и глава РЖД Олег Белозёров в торжественной обстановке открыли путепровод на Пулковском шоссе. После того как они пожали друг другу руки и сфотографировались, зеленевший за их спинами газон убрали. Выяснилось, что его специально заранее постелили к приезду чиновников.

Позже в администрации пояснили, что газон был временно настелен по инициативе компании, которая является заказчиком работ по реконструкции железнодорожного путепровода в районе Пулковского шоссе. Благоустройство этой территории предусмотрено в рамках работ по реконструкции.