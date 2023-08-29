В Петербурге скончался двухлетний ребенок после удара током SHOT: в Петербурге скончался ребенок после удара током при игре с переходником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге скончался двухлетний мальчик, которого несколько дней назад ударило током во время игры с включенным в розетку переходником, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 26-летней матери, которая отвлеклась на домашние дела, грозит до двух лет колонии.

Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Врачи диагностировали отек мозга и электротравму. Медики боролись за жизнь мальчика, но спасти не смогли, — говорится в сообщении.

Несчастный случай произошел вечером 23 августа. Ребенок, оставшийся без присмотра, разобрал включенный в сеть переходник. Получив удар током, он потерял сознание. Его матерью является 26-летняя гражданка Таджикистана.

По данным SHOT, мать услышала крик сына из соседней комнаты. Вбежав в нее, она увидела малыша, лежащего на полу без сознания. При этом он был весь синий.

Ранее сообщалось, о гибели от удара током двухлетней девочки в станице Новомышастовская Краснодарского края. Ребенок коснулся оголенного провода, который лежал на газоне. Судмедэксперты сообщили, что смерть девочки наступила за минуту.