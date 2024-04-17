В Петербурге скончалась женщина, получившая травмы при наезде трамвая Комитет по транспорту: женщина скончалась после ДТП с трамваем в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга, получившая тяжелые травмы при наезде умного трамвая «Довлатов» около метро «Приморская», скончалась в больнице, сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту. По информации ведомства, врачи сделали все возможное для спасения женщины.

Власти города выражают глубокие соболезнования родным пострадавшей в ДТП на Наличной ул. Врачи сделали всё возможное, но сегодня женщина скончалась, — говорится в сообщении.

Как уточнили в комитете, городские власти возьмут на себя организацию похорон жертвы инцидента. Кроме этого, родным погибшей выплатят компенсацию.

Следственные органы начали проводить техническую экспертизу после ДТП. Итоги проверки будут опубликованы официально, отметили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге трамвай наехал на пешеходов возле станции метро «Приморская». Позднее выяснилось, что это был умный трамвай «Довлатов», собранный на «Уралтрансмаше». Состав оснащен передовыми системами с элементами искусственного интеллекта, включая комплекс активной безопасности. Как утверждал водитель, у трамвая отказали тормоза.

В пресс-службе Горэлектротранса добавили, что движение ретротрамваев с искусственным интеллектом в Северной столице после наезда одного из них на людей не было приостановлено. Причина столкновения «Довлатова» с пешеходами пока не установлена, резюмировали представители предприятия.