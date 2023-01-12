В Петербурге силовики проверяют вейп-шопы после смерти подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проверяют вейп-шопы после смерти 14-летнего подростка, передает «Фонтанка». Инспекция проходит в вейп-шопах на Васильевском острове. Силовики проверяют лицензии, сертификаты и иную документацию.

Друг погибшего рассказал, что в тот вечер они гуляли по Кировскому району и ничего не предвещало беды. Во время прогулки подросток постоянно курил электронную сигарету, хотя ранее ему неоднократно становилось плохо от нее — кружилась голова. По словам юноши, с вейпом он не расставался около двух лет.

О том, что в Санкт-Петербурге найден мертвым 14-летний школьник, стало известно 12 января. Как писал Telegram-канал SHOT, предположительно, несовершеннолетний мог отравиться вейпом. Отмечается, что молодой человек скончался вечером 11 января в квартире в Василеостровском районе. Причиной смерти могло стать отравление не установленным пока веществом. По одной из версий, это вещество содержалось в жидкости для электронной сигареты.

28 декабря в подъезде многоэтажного дома на улице Ферина в Уфе нашли тело девятиклассницы, у которой при себе обнаружены вейп и курительная жидкость. По информации РЕН ТВ, изо рта 15-летней школьницы шла пена, спровоцированная, вероятно, отеком легких. Тело девятиклассницы обнаружил сосед — девочка лежала у двери своей квартиры, где проживала с родителями и сестрой.