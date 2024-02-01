В Петербурге школьный повар пытался втянуть ученика в проституцию «Mash на Мойке»: школьного повара из Петербурга задержали за развратные действия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьного повара из Санкт-Петербурга задержали за развратные действия в отношении ученика, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, 26-летний мужчина преследовал ребенка и предлагал ему 30 тысяч рублей за непристойности.

Как пишет канал, работник столовой общался с мальчиков в мессенджере и делал ему недвусмысленные намеки. По информации канала, молодого человека задержали и он уже дает признательные показания, ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Известно, что ранее задержанный уже привлекался к ответственности за незаконное создание юридического лица.

Ранее стало известно, что полиция разыскивает москвича, принудившего 16-летнюю девушку к занятию проституцией. Девушка познакомилась с сутенером в соцсетях, но вместо приглашений на свидание стала получать угрозы. Так, обидчик угрожал распространить обнаженное фото пострадавшей, если она не отдаст ему 20 тысяч рублей. Таких денег у студентки не было, а просить у родителей она боялась. Тогда злоумышленник предложил отработать сумму телом и вынудил девушку провести интимную встречу с тремя взрослыми мужчинами. О том, что их обслуживает несовершеннолетняя, они не знали.